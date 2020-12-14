Украинцы будут платить за электричество больше чем в Европе, а олигархи — меньше

Украинцы будут платить за электричество больше чем в Европе, а олигархи — меньше. В Кабмине рассматривается вариант снижения стоимости электроэнергии для отдельных компаний-производителей, в целях их поддержки.

В то же время на рынке «на сутки вперед» (РДН) в объединенной энергосистеме (ОЭС) Украины средневзвешенная суточная цена электроэнергии увеличилась на 7,4%, или с 119,48 гривны / МВт-ч до 1 726,69 гривны / МВт-ч по состоянию на 14 декабря по сравнению с 7 декабря. В то же время Минэнерго прогнозирует рост тарифов на электроэнергию для населения и в дальнейшем, особенно зимой.

Об этом свидетельствуют данные государственного предприятия «Оператор рынка», передают Украинские Новости.

За указанный период средневзвешенная цена электроэнергии на РДН в рамках «Бурштынского энергоострова» сократилась на 0,1%, или на 2,1 гривны / МВт-ч до 1 583,29 гривны / МВт-час.

Если сравнивать с ценами на европейской энергобирже Nord Pool, цена в ОЭС Украины (50,94 евро / МВт-ч) превышает цены в Норвегии (19,24 евро / МВт-ч) в 2,6 раза, в Швеции (47,22 евро / МВт-ч) — на 7,3%, в Германии (евро / МВт-ч) — на 15,6%, во Франции (47,54 евро / МВт-ч) — на 6,7% и в Австрии (50,71 евро / МВт-ч) — на 0,4%.

При этом в Дании цена на электроэнергию (52,18 евро / МВт-ч) на 2,4% выше, чем в Украине.

Также на венгерской бирже HUPX за аналогичный период средневзвешенная стоимость электроэнергии снизилась на 15,4%, или на 8,96 евро / МВт-час до 49,35 евро / МВт-ч (1 672,67 гривны / МВт-ч в соответствии с курсом НБУ на 14 декабря).

Как сообщали Украинские Новости, средневзвешенная суточная цена электроэнергии на рынке «на сутки вперед» (РДН) в объединенной энергосистеме (ОЭС) Украины по состоянию на 7 декабря увеличилась на 9%, или на 132,53 гривны / МВт-час до 1607 21 гривны / МВт-ч по сравнению с 30 ноября.

Ранее Европейская комиссия заявляла, что во 2-м квартале цена на электроэнергию в Украине была выше, чем в Европе.