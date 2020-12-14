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Участвовавших в беспорядках во Франции российских фанатов приговорили к трем и 10 годам

Двое любителей футбола из России получили реальные сроки во Франции по делу о бесчинствах на Евро-2016.

Антон Дорофеев получил 10 лет тюрьмы (прокурор просил 15), а Михаил Ивкин — три (прокурор предлагал назначить ему на два года больше), пишет Sport24.

Косов вскоре сможет вернуться на родину, поскольку отбыл в камере предварительного заключения почти три года. Тем не менее мужчина не сможет вновь посетить Францию еще 10 лет.

Россияне были обвинены в нападении на английских фанатов в Марселе.

14 декабря, 2020 | Category: Новости, Россия
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