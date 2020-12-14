Tesla Илона Маска, Oracle, несколько других компаний Кремниевой долины, переезжают из Калифорнии в Техас

На прошлой неделе о том, что автопроизводитель Tesla откроет главный офис в городе Остин, штат Техас, вместо калифорнийского Лос-Анджелеса, заявил основатель компании Маск. Через несколько дней о планах переехать из Калифорнии в Техас заявили Oracle, одна из старейших компаний Кремниевой долины Hewlett-Packard, а также новая компания по производству программного обеспечения Palantir.

Среди причин перевода компаний, эксперты называют то, что из-за пандемии, все больше компаний работают дистанционно, потребность в содержании офисных помещений уменьшилась, а стоимость содержания офисов в крупных городах Калифорнии является значительной.

В интервью The Wall Street Journal Маск объяснил свое решение тем, что Tesla строит новый завод в Техасе, а также сложным бизнес средой в Калифорнии. Oracle в заявлении для прессы указывает, что перемещение позволит «более гибко подойти к размещению сотрудников», потому что много сотрудников «могут выбрать место для своего офиса, или работать из дома».

Компании уже несколько лет оставляют Калифорнию, говорится в исследовании консалтинговой компании Spectrum Location Solutions. В 2018-2019 годах 660 компаний перевели свои объекты из штата, приводит данные исследования компании издание Yahoo Finance.

Такие гиганты высоких технологий как Apple и Google в 2018-2019 годах также объявили о своих планах увеличить представительство в Техасе, пишет издание TechCrunch.