Террористы взорвали танкер в Саудовской Аравии

Причиной взрыва и пожара на танкере у берегов Саудовской Аравии стала атака заминированной лодки, а сам инцидент признан террористической атакой. Об этом сообщил представитель Министерства энергетики страны, передало официальное саудовское агентство Saudi Press Agency.

В момент атаки судно, принадлежащее сингапурской компании Hafnia, стояло на якоре в топливном терминале в порту Джидда. В результате нападения возник пожар, который был успешно потушен спасательными службами. В результате инцидента никто не пострадал. Пожар также не нанес ущерба инфраструктуре порта, поставки нефти продолжились в прежнем объеме.

В Министерстве энергетики Саудовской Аравии заявили, что нападение на танкер — это атака не только на само королевство, но и на безопасность и стабильность поставок энергоносителей во всем мире и глобальную экономику в целом. Ведомство также подчеркнуло, что подобные происшествия могут привести к крупным экологическим катастрофам в результате разлива нефти.