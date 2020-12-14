«Темный рыцарь» и «Шрек» стали национальным достоянием США

Национальный совет США по сохранности фильмов добавил 25 лент в реестр кинокартин, которые хранятся в Библиотеке Конгресса как национальное достояние. Об этом сообщает Variety.

Среди выбранных в 2020 году:

«Темный рыцарь» (2008 год, режиссер Кристофер Нолан)

«Заводной апельсин» (1971 год, Стэнли Кубрик)

«Братья Блюз» (1980 год, Джон Лэндис)

«Шрек» (2001 год, Эндрю Адамсон, Вики Дженсон)

Две немых картины: «Саспенс» (1913 год, Филлипс Смолли, Лоис Вебер) и «Хлеб» (1918 год, Ида Мэй Парк)

В национальный реестр фильмов, который в США ведут с 1989-го, ежегодно включают картины, имеющие «культурное, историческое или эстетическое значение». Одно из условий — ленте на момент добавления в реестр должно быть не меньше 10 лет, уточняет Variety.

С учетом добавленных в 2020 году картин в реестр включили уже 800 фильмов. В Библиотеке Конгресса США их хранят в условиях, которые позволяют защитить от разрушения пленки и цифровые копии.

В прошлые годы национальным достоянием США становились в том числе «Клерки» Кевина Смита (год выхода — 1994) «Назад в будущее» Роберта Земекиса (1985) и его же «Форрест Гамп» (1994); , «Мементо» Кристофера Нолана (2000); «Король Лев» студии Disney (1994). Самый старый фильм в реестре — «Спортсмен из Ньюарка», снятый в 1891 году Уильямом Диксоном.