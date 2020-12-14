Создано роботакси с условными передней и задней частями

Американская компания Zoox, принадлежащая холдингу Amazon.com, представила полностью автономное электрическое такси. Как пишет Bloomberg, компания планирует развернуть службу перевозки пассажиров с помощью нового роботакси в Сан-Франциско и Лас-Вегасе. Вызвать машину можно будет с помощью приложения для смартфона.

Полностью автономные такси рассматриваются разработчиками в качестве одного из способов ускорить и удешевить пассажирские перевозки в городах. При этом предполагается, что по мере развития беспилотного транспорта поездки на автономных машинах станут безопаснее. В числе компании, создающих беспилотные такси, — Waymo, Daimler и Bosch. Они уже проводят расширенные испытания своих машин.

Представленное Zoox роботакси полностью лишено рулевого управления. Машина рассчитана на перевозку четырех пассажиров. Она оснащена двумя электромоторами в передней и задней частях, а ее кузов выполнен симметричным относительно перпендикулярной оси. Система управления поддерживает движение как вперед, так и назад на крейсерской скорости, из-за чего, с учетом симметричности, машина имеет условные переднюю и заднюю части.

Роботакси Zoox оснащено двумя аккумуляторными батареями, расположенными под пассажирскими сиденьями. Их полного заряда хватает на 16 часов работы роботакси, способного передвигаться на скорости до 120 километров в час. В настоящее время компания занимается сборкой нескольких прототипов беспилотной машины, которые будут проходить испытания.

По утверждению компании, ее производственные мощности позволяют выпускать от 10 до 15 тысяч беспилотных такси в год.