Собакообразный робот Spot идет в армию США

Оригинального и многофункционального робота-пса Spot от компании Boston Dynamics, за последний год обучили множеству профессий: санитара в ковидном госпитале, пастуха на австралийских пастбищах и охранника в сингапурском парке. Конечно же, мимо высокотехнологичного устройства не смогли пройти мимо военные, «призвавшие» роботов на службу.



Модифицированный робот получает название Vision 60 и разработан в ходе партнерской программы лидеров рынка робототехники компаниями Boston Dynamics и Ghost Robotics. В военной классификации робопса назвали Q-UGV, аббревиатура от английского названия «четвероногое беспилотное транспортное средство». Исследование проводилось под эгидой ВВС США.

Механические новобранцы будут решать задачи по патрулированию, разведке, проникновению в опасные для человека зоны. При этом оператор, работающий в качестве напарника роботов Vision 60, находится на безопасном расстоянии. По заверению разработчиков, созданные роботы являются упрощенной версией полнофункциональных прародителей.

Специфический характер роботов, задействованных в боевых условиях, требует быстрой замены вышедших из строя частей и механизмом. Эту задачу разработчики решили путем использования модульной конструкции Vision 60, когда на замену поврежденного модуля уходят считанные минуты.

В настоящее время роботы Vision 60 предназначены для наблюдения и разведки и не несут на борту летального оружия. Однако в будущем возможно использование робопса и в боевых операциях. Таким образом, милый, вызывающий улыбку собакообразный Spot может превратиться в агрессивного боевого пса.