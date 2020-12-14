Кибератакам подверглись до 40 компаний Израиля Российские хакеры атаковали Минфин и структуру Минторга США » Скончался британский автор шпионских бестселлеров Джон ле Карре В Британии скончался известный писатель, автор шпионских романов Джон ле Карре. Согласно сообщению его литературного агента Джонни Геллера, 89-летний писатель Дэвид Корнуэлл, писавший под псевдонимом Джон ле Карре, скончался после непродолжительной болезни, не связанной с коронавирусом. John le Carré, the great chronicler of our age, has died. Read the statement from Penguin Books here Опубликовано John le Carré Воскресенье, 13 декабря 2020 г. Джон ле Карре написал более 25 книг. Он известен российскому читателю такими произведениями, как «Шпион, выйди вон», «Такой же предатель, как мы», «Голубиный туннель», «Шпион, пришедший с холода» и другими.

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