Скончался британский автор шпионских бестселлеров Джон ле Карре

В Британии скончался известный писатель, автор шпионских романов Джон ле Карре.
Согласно сообщению его литературного агента Джонни Геллера, 89-летний писатель Дэвид Корнуэлл, писавший под псевдонимом Джон ле Карре, скончался после непродолжительной болезни, не связанной с коронавирусом.
Джон ле Карре написал более 25 книг. Он известен российскому читателю такими произведениями, как «Шпион, выйди вон», «Такой же предатель, как мы», «Голубиный туннель», «Шпион, пришедший с холода» и другими.
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