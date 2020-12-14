Скандал вокруг Шайи Лабафа: певицы FKA Twigs и Sia обвинили актера в сексуальном насилии и «патологической лжи»

В пятницу издание The New York Times сообщило, что 32-летняя певица FKA Twigs (настоящее имя Талия Барнетт. — Прим. ред.) обвинила своего бывшего бойфренда, 34-летнего актера Шайю Лабафа, в сексуальном, физическом и эмоциональном насилии и подала на него в суд.

Барнетт также обвинила Лабафа в том, что он намеренно заразил ее венерическим заболеванием. Певица утверждала, что актер напал на нее во время публичной ссоры на бензоколонке и что он запер ее в комнате во время другой ссоры, когда она пыталась покинуть Лос-Анджелес, чтобы вернуться домой в Лондон. По ее словам, Лабаф требовал, чтобы она целовала его и прикасалась к нему не меньше определенного количества раз за день, а также спала обнаженной.

FKA Twigs

Кроме того, FKA Twigs заявила, что он держал заряженный пистолет у кровати. Поэтому она боялась вставать посреди ночи, чтобы воспользоваться ванной, опасаясь, что актер может принять ее за незваного гостя и застрелить.

Возможно, вы удивитесь, узнав, что у меня были насильственные и абьюзивные отношения. Мне тоже было трудно это осознать. Я никогда не думала, что со мной случится что-то подобное. Именно поэтому я решила, что для меня важно поговорить об этом и попытаться помочь людям понять, что, когда вы находитесь под насильственным контролем абьюзера или в интимных насильственных отношениях с партнером, уход от этого не кажется безопасным вариантом. Я надеюсь, что, поделившись своим опытом, я действительно смогу помочь другим почувствовать, что они не одиноки,

— написала она в соцсетях.

После признаний певицы о своей истории отношений с Лабафом рассказала 44-летняя певица Sia. Она назвала актера «патологическим лжецом» и призналась, что он обманом втянул ее в отношения, сказав, что был одинок.

Я верю, что он очень болен, и сочувствую ему и его жертвам. Просто знайте: если вы любите себя, будьте в безопасности, держитесь подальше,

— написала она в твиттере.

Sia

Подробности она не сообщила, но, вероятно, речь идет о времени, когда Лабаф состоял в браке с Миа Гот.

Талия ее поддержала и написала, что рассказ Sia лишь подтверждает то, что она должна была публично поделиться своим опытом.

Люблю тебя, Sia. Ты — вдохновение. И спасибо тебе за любовь и солидарность,

— написала Барнетт.

FKA Twigs и Шайа Лабаф начали встречаться в 2018 году — они познакомились на съемочной площадке фильма «Милый мальчик». Через год они расстались. Сейчас певица встречается с певцом Мэттом Хили, который вчера ее поддержал и назвал «любовью всей своей жизни».

Представители актера скандал пока не прокомментировали.

Шайа Лабаф