Россия начнет производить оружие в долг

Российски чиновники нашли способ не сокращать производство оружия, несмостря на секвестр федерального бюджета, затронувший в том числе и оборонные статьи.В 2021 году расходы казны на «национальную оборону» будут уменьшены на 195 млрд рублей, до 3,113 трлн рублей.

Предложения Минфина сократить численность армии на 100 тысяч человек и урезать социальные льготы для военнослужащих не прошли отсев на уровне Кремля, и экономить деньги власти решили на программе госооборонзаказа, съедающей ежегодно около 2 трлн рублей денег налогоплательщиков.

Но против выступило Минобороны, и по итогам острых дискуссий было принято решение: не снижать производство танков и ракет, а нехватку денег покрыть за счет долга, рассказали «Ведомостям» источники в двух оборонно-промышленных холдингах.

В общей сложности за три года для выполнения гособоронзаказа планируется привлечь 360 млрд рублей займов.

Желающих кредитовать оборонку среди банков немного: на конец прошлого года заводы ОПК просрочили каждый третий рубль кредитов, или порядка 700 млрд рублей.

В этом году правительство реструктурировало долг Объединенной авиастроительной корпорации, а также подготовило пакет поблажек, разрешающий отложить погашение займов, обеспеченных госгарантиями, до 2036 года.

Единственным участником программы кредитования гособоронзаказа станет Промсвязьбанк, выбранный в качестве «опорного» для оборонного сектора.

Остановить производство оружия, которое щедро питалось из бюджета с начала 2010х, уже сложно. Отказ от кредитной схемы мог привести к слишком большим потерям, а «никому не нужно возвращение 90-х», пояснил «Ведомостям» топ-менеджер оборонного холдинга.

Производить оружие в долг России придется впервые с 2011 года: тогда кредитную схему запустили, потому что заложенных в бюджете средств не хватало для госпрограммы вооружений 2011-2020 гг размером 20 трлн рублей.

Долги перед банками были погашены правительством досрочно, хотя для самих банков это было невыгодно — они теряли расписанные на годы вперед платежи, отмечает бывший сотрудник Минобороны.