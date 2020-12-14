Российские хакеры атаковали Минфин и структуру Минторга США

Хакеры, связанные с Кремлем, провели атаки на системы Минфина США и Национального управления телекоммуникаций и информации (NTIA), пишет Washington Post.

По данным издания, хакерам удалось получить доступ к данным обоих ведомств. Газета утверждает, что за атакой стоит группа APT29 или Cozy Bear, якобы работающая на российскую Службу внешней разведки. Пока не сообщается, какую конкретно информацию могли получить хакеры.

Телеканал NBC News сообщает, что инцидент подтвердил сотрудник Минторга США, курирующего NTIA. По его словам, «в одном из бюро произошел сбой» и ФБР ведет расследование.

Кроме того, по данным СМИ, Совет нацбезопасности США провел экстренное заседание в связи с происшествием.