Рэпер MiyaGi и его жена вновь стали родителями через три года после смерти сына

30-летний рэпер MiyaGi (настоящее имя Азамат Кудзаев. — Прим. ред.) и его жена Илона Тускаева вновь стали родителями — 8 декабря у пары родилась дочь, которую супруги назвали Самирой.

Азамат Кудзаев с женой Илоной

Три года назад в семье пары случилась страшная трагедия — их полуторагодовалый сын выпал из окна девятого этажа их квартиры в Москве. Он скончался на месте от полученных травм. Жена рэпера, находившаяся в тот момент в квартире, на мгновение вышла из комнаты, в которой был малыш. Окно было открыто на режим проветривания, мальчик стал дергать за ручку, и оно открылось.

После трагедии рэпер взял перерыв в карьере. Через несколько месяцев после гибели сына он вернулся на сцену, а на днях обрадовал поклонников отличной новостью о пополнении в семье.