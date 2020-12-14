Прибыль российского бизнеса рухнула рекордно с начала века

Уходящий 2020 год нанес российской экономике удар, которого она не испытывала с 1990х.По итогам января-сентября сальдированный финансовый результат предприятий в РФ (за исключением банков и малого бизнеса) сократился на 43,5%, следует из данных Росстата

Доля убыточных компаний выросла с 29,1% до 32,6%, и в сумме они потеряли 4,948 триллиона рублей — в 3,2 раза больше, чем за тот же период год назад.

Прибыльные предприятия заработали 11,921 трлн рублей — на 14,3% меньше прошлогоднего показателя.

Как итог: сальдированная прибыль бизнеса составила 6,972 трлн рублей против 12,348 трлн на конец сентября-2019.

Обвал корпоративных прибылей в экономике стал рекордным как минимум с начала 21-го века: ни в один из предыдущих кризисов бизнес не терял так много, указывает экономист Nordea по России Татьяна Евдокимова.

Предыдущий антирекорд был поставлен в 2014 году: тогда прибыли рухнули на 31,8%. В 2008-м на фоне глобального финансового кризиса падение составляло 30,9%.

Сентябрь, согласно Росстату, принес новое ухудшение ситуации: с 38,1% в августе спад ускорился на 5,4 процентного пункта.

Хотя обвал цен на углеводороды ударил по добывающей промышленности, наибольшие потери, как ни парадоксально, понесли обрабатывающие предприятия.

Так, прибыль в добыче полезных ископаемых сократилась на 36,5%, а непосредственно в добыче нефти и газа — лишь на 16,4% (до 1,853 трлн рублей).

При этом фабрики и заводы, не связанные с сырьевой трубой, потеряли 42,3% от прошлогоднего результата, заработав в сумме 2,164 трлн рублей. Сказалась «критическая» ситуация в автопроме, где «наблюдается сильное падение инвестиций, а в период кризиса следует ожидать и падения платежеспособного спроса», пишут эксперты Центра развития ВШЭ.

Убыточными стали добыча угля (минус 38 млрд рублей за 9 месяцев) и пассажирские перевозки (минус 17,2 млрд рублей).

Торговля потеряла две трети прибыли прошлого года, заработав 701,7 млрд рублей. «Ограничения, наложенные на розничную торговлю (в частности на деятельность ряда предприятий торговли непродовольственной продукцией, не относящейся к товарам первой необходимости), фактически в большей степени ударили по торговле оптовой: предприятия останавливались в силу отсутствия спроса со стороны предприятий розничной торговли», — отмечают в ВШЭ.

Рекордсменом по росту прибыли стало сельское хозяйство, где сальдированный финансовый результат подскочил на 55% относительно прошлого года, до 346,3 млрд рублей.

В 1,5 раза больше удалось заработать курьерским службам из-за скачка спроса на удаленную доставку.

Общая рентабельность бизнеса в российской экономике на фоне кризиса упала на треть и на конец августа составляла 5,2%, оценивает ВШЭ.

Потери понесли почти все сектора: рентабельность добычи полезных ископаемых упала с 23,6% до 18,1%, в обрабатывающем секторе — с 8,8% до 7,2%; в торговле — почти втрое — с 3,7% до мизерных 1,3%. Транспортный сектор, включающий трубы для перекачки сырья за рубеж потерял половину рентабельности — 4,9% против 9,9%.