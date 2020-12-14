Появился постер криминального экшна «Никто» от продюсера «Джона Уика»

Появился постер криминального экшна «Никто» от продюсера франшизы «Джон Уик».

Режиссером картины выступил Илья Найшуллер («Хардкор»).

В ролях снимались Боб Оденкирк («Во все тяжкие»), Конни Нильсен («Гладиатор»), Кристофер Ллойд («Назад в будущее»).

По сюжету, Хатч Мэнсел живет простой неприметной жизнью пока не наталкивается на группу опасных бандитов. Став на защиту женщины, он сам превращается в мишень влиятельного гангстера, жаждущего мести. Теперь весь свой гнев, которыйо Хатч долгое время сдерживал внутри, вырвется наружу и откроет его самые темные стороны.

В украинский прокат лента выйдет в феврале 2021 года.