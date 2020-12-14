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Появился постер криминального экшна «Никто» от продюсера «Джона Уика»

Постер криминального экшна "Никто" от продюсера "Джона Уика"

Появился постер криминального экшна «Никто» от продюсера франшизы «Джон Уик».

Режиссером картины выступил Илья Найшуллер («Хардкор»).

В ролях снимались Боб Оденкирк («Во все тяжкие»), Конни Нильсен («Гладиатор»), Кристофер Ллойд («Назад в будущее»).

По сюжету, Хатч Мэнсел живет простой неприметной жизнью пока не наталкивается на группу опасных бандитов. Став на защиту женщины, он сам превращается в мишень влиятельного гангстера, жаждущего мести. Теперь весь свой гнев, которыйо Хатч долгое время сдерживал внутри, вырвется наружу и откроет его самые темные стороны.

В украинский прокат лента выйдет в феврале 2021 года.

14 декабря, 2020 | Category: Новости, Шоу-бизнес
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