Полковник ФСБ в отставке: За отравлением Навального стоит Кремль

Государство в лице спецслужб следило за Алексеем Навальным и причастно к его отравлению, заявил в разговоре с корреспондентом «Росбалта» полковник ФСБ в отставке, экс-депутат Госдумы Геннадий Гудков.

По его словам, по оппозиции работает большое количество сотрудников спецслужб, которые ведут наружное наблюдение, изучают контакты и ежедневно докладывают о передвижениях отдельных политиков.

«Я думаю, что это оперативный состав, который вербует агентуру. Однако мне кажется, что, чтобы подготовить отравление Навального, не требуется три года, как это заявляется в последнем расследовании. Может быть, недели, месяцы», — отметил Гудков.

По его мнению, в любом случае решение приняли «в какой-то из «башен Кремля».

«Я думаю, что государство отравило Навального, планировало его убить, сделав это таким образом, чтобы скрыть преступление. Не так, как с Немцовым, когда ни у кого не возникло сомнений, что убийство произошло при содействии власти. В ситуации с Навальным хотели скрыть следы преступления, чтобы были косвенные признаки без прямых доказательств, потому и выбран „Новичок“», — рассказал экс-депутат.

При этом он назвал сомнительным версию о второй попытке отравления в Омске.

«Скорее всего, они считали, что достаточно нанесено повреждений, чтобы Навальный больше не был дееспособен. Если уж его начали бы травить второй раз, вряд ли он выжил — даже при всех чудесах немецкой медицины», — подытожил Гудков.

По данным «Дождя» со ссылкой на зарубежные СМИ, в отравлении Алексея Навального могли участвовать восемь оперативников ФСБ из секретного подразделения ведомства, действовавшего под прикрытием Института криминалистики спецслужбы.