От коронавируса впервые умер глава государства

Премьер-министр африканского государства Эсватини скончался после заражения COVID-19. Это первый случай смерти главы правительства от коронавируса.

Как сообщает The Daily Mail, у 52-летнего Мандвуло Амброуз Дламини диагностировали инфекцию в ноябре. Сначала у него не было симптомов, но в начале декабря состояние политика резко ухудшилось.

Дламини перевезли в больницу в ЮАР, однако спустя две недели он скончался.

Королевство Эсватини — государство в Южной Африке, которое граничит с ЮАР и Мозамбиком.

Ранее коронавирусом переболели президент США Дональд Трамп, президент Украины Владимира Зеленского и президент Бразилии Жаира Болсонару, а также британский премьер-министр Борис Джонсон и глава кабмина РФ Михаил Мишустин.