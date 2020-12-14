ОПЕК ожидает рекордного обвала нефтяного спроса

Мировой спрос на нефть будет ниже изначальных оценок как в конце текущего, так и в следующем году из-за второй пандемии, охватившей Европу и США.Такой прогноз дает Организация стран экспортеров нефти (ОПЕК) в декабрьском докладе о состоянии рынка энергоносителей.

Картель, контролирующий треть мировой добычи нефти и почти половину ее экспорта, ухудшает оценки глобального потребления сырья в третий раз с начала осени.

Согласно новому прогнозу, по итогам 2020 года спад спроса на «черное золото» составит 9,77 млн баррелей в сутки — на 20 тысяч больше, чем ОПЕК ожидала в ноябре, и на 270 тысяч баррелей выше октябрьской оценки.

В сумме миру потребуется 89,99 млн баррелей в сутки — минимальный объем за последние 8 лет.

Прогноз на 2021 год также удушен — на 360 тысяч баррелей в сутки относительно ноябрьской оценки и на 660 тысяч, если сравнивать с цифрой, которую ОПЕК давала в октябре.

В будущем году, по расчетам картеля, мир будет потреблять 95,89 млн баррелей в сутки, восстановив чуть больше половины от коронавирусного провала.

Сейчас, по расчетам ОПЕК, мировой нефтяной рынок находится в дефиците: по итогам третьего квартала спрос превысил добычу на 1,02 млн баррелей в сутки. Эти объемы уходят из коммерческих хранилищ, которые за время весеннего кризиса накопили 330 млн баррелей «излишков».

В ноябре страны картеля увеличили добычу на 707 тысяч баррелей в сутки, главным образом за счет Ливии, где производство взлетело на 656 тысяч баррелей в день после капитуляции сил поддерживаемого Кремлем маршала Халифы Хафтара.

На 75 тысяч баррелей в день увечилась добыча в ОАЭ, на 25 тысяч — в Венесуэле, тогда как другие страны картеля либо сокращали производство, либо держали его стабильным. Саудовская Аравия качала в ноябре 8,963 млн баррелей в сутки против 8,960 млн в октябре.

Суммарно картель добывал 25,109 млн баррелей в день — на 1,311 млн баррелей меньше, чем, по его же оценкам, требуется, чтобы поставки уравновешивали спрос.

Точкой слабости нефтяного рынка стали страны ОЭСР: прогнозы повышения спроса в третьем квартале не оправдались из-за низкого потребления бензина и авиакеросина, отмечает ОПЕК+ в докладе.

Прогноз по спросу в ОЭСР на текущий год снижен на 180 тысяч баррелей в сутки, что, впрочем, отчасти компенсируется ситуацией в Азии, где потребление превысит изначальные оценки на 160 тысяч баррелей в день.

Прогноз на 2021 год омрачают «неопределенность вокруг эффекта Covid-19 на потребление топлива», а также, хотя и в меньшей степени, метеорологические прогнозы, согласно которым зима в северном полушарии будет мягче обычного», говорится в документе.