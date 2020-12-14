Начался показ «Чудо-женщина 1984»

В кинотеатрах страны скоро стартует показ американской Супергеройском фильма «Чудо-женщина 1984».

События фильма «Чудо-женщина 1984» разворачиваются в середине 80-х годов прошлого века. Чудо-женщина (Гадот) оказывается на территории Советского Союза и встречается лицом к лицу с Максвеллом Лордом и Гепардой.

Фэнтезийный боевик «Чудо-женщина 1984» является сиквелом одноименного фильма 2017 года с супергероиней из комиксов DC, вторым полнометражным фильмом, посвященным героини и восьмым с киновселенной DC. Обсуждение планов по съемкам сиквела началось сразу после выхода на экран первого сольного фильма о Чудо-женщине.

В режиссерское кресло вернулась постановщик фильма 2017 Пэтти Дженкинс. Совместно с Дэйвом Каллахемом и Джеффом Джонсом она приняла участие в написании сценария. Также в своей роли вернулась Гадот. Кристен Уиг, которая сыграла главного антагониста, впервые воплотит на экране героиню комиксов Гепарда. Эта роль досталась ей после того, как Эмма Стоун отказалась от предложения сыграть главного злодея фильма. Кроме того, в фильме снялись Крис Пайн, Педро Паскаль, Робин Райт и Конни Нильсен.