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Михаил Горбачев готовится к смерти и дает последнее интервью

Недавно вышел новый документальный фильм Виталия Манского «Горбачев. Рай», который пока недоступен в широком прокате, но уже был показан во время фестиваля «Артдокфест». Кинокартина показывает зрителю экс-президента Михаила Горбачева, планирующего нарушить регламент, чтобы упокоиться в другом месте. В интервью Михаил Сергеевич рассказывает, почему ему так важно «попасть» на Новодевичье кладбище в Москве, поясняя при этом, что там находится могила его супруги Раисы Максимовны и он хотел бы занять место рядом с ней.

«Это мое место. Забронировано»,

— цитирует генсека портал «СтраХит».

В ленте также обсуждаются важные для 89-летнего Горбачева воспоминания из жизни. Он признается в том, как тяжело ему дался уход любимой жены и объясняет, почему был вынужден официально отказаться от оказанной ему правительством чести.

В фильме также можно увидеть и других уважаемых знаменитостей: картина содержит в себе сцены с появлением Евгения Миронова и Чулпан Хаматовой. Они зададут наболевшие вопросы Михаилу Сергевичу.

«Из 100 часов пока смонтировано 100 минут. Но это очень важные минуты. В фильме Горбачев предстал человеком цельным и с ценностями. Ценности у нас не в почете. Ценизм и цинизм больше. Отличная документальная работа для размышления о нас, о времени, о нас»,

— делится информацией о ленте @yury_bff.

14 декабря, 2020 | Category: Новости, Россия, Шоу-бизнес ﻿
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