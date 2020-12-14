Михаил Горбачев готовится к смерти и дает последнее интервью

Недавно вышел новый документальный фильм Виталия Манского «Горбачев. Рай», который пока недоступен в широком прокате, но уже был показан во время фестиваля «Артдокфест». Кинокартина показывает зрителю экс-президента Михаила Горбачева, планирующего нарушить регламент, чтобы упокоиться в другом месте. В интервью Михаил Сергеевич рассказывает, почему ему так важно «попасть» на Новодевичье кладбище в Москве, поясняя при этом, что там находится могила его супруги Раисы Максимовны и он хотел бы занять место рядом с ней.
«Это мое место. Забронировано»,
— цитирует генсека портал «СтраХит».
В ленте также обсуждаются важные для 89-летнего Горбачева воспоминания из жизни. Он признается в том, как тяжело ему дался уход любимой жены и объясняет, почему был вынужден официально отказаться от оказанной ему правительством чести.
В фильме также можно увидеть и других уважаемых знаменитостей: картина содержит в себе сцены с появлением Евгения Миронова и Чулпан Хаматовой. Они зададут наболевшие вопросы Михаилу Сергевичу.
«Из 100 часов пока смонтировано 100 минут. Но это очень важные минуты. В фильме Горбачев предстал человеком цельным и с ценностями. Ценности у нас не в почете. Ценизм и цинизм больше. Отличная документальная работа для размышления о нас, о времени, о нас»,
— делится информацией о ленте @yury_bff.
Leave a Reply