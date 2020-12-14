Максим Галкин опубликовал новое фото с престарелой Аллой Пугачевой и детьми

44-летний Максим Галкин снова поделился фотографиями 71-летней Аллы Пугачевой и семилетних близнецов Лизы и Гарри. Юморист показал поклонникам в инстаграме, как дети утром собираются на учебу.

В школу!

— коротко подписал снимок супруг Примадонны и сопроводил его хештегами #каждоеутро #такиживем.

На заднем плане на фото можно заметить Аллу Борисовну, которая предстала в домашнем халате и без макияжа.

Максим Галкин и Алла Пугачева

Дети звезд учатся в Первой московской гимназии, которая находится в деревне Липки Одинцовского района. Это элитная частная школа, в которой учатся и учились дети многих знаменитостей и политиков (в свое время эту школу окончил сын Дмитрия Медведева Илья). Известно, что стоимость обучения в ней составляет миллион рублей в год.

Недавно Галкин и Пугачева отметили 19-ю годовщину своего знакомства. А вчера певица вышла в свет вместе с Викой Ворониной, экс-солисткой группы «Пропаганда». Воронина опубликовала в микроблоге фото, сделанное в одном из ресторанов в Барвихе. На нем Примадонна позирует в черном свитере, алом берете и защитной медицинской маске в тон.

Дорогая Алла Борисовна! Благодарю Вас за интересную встречу! Вы даете мне возможность двигаться дальше! Ваши помощь и поддержка незаменимы! Благослови Бог Вас и вашу семью,

— написала Воронина.