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Израиль припомнил России аннексию Крыма и обвинил в нелогичности

Высказывания властей России противоречат их действиям — это касается в том числе аннексии Крыма, заявили в Израиле.

Как пишет The Jerusalem Post, МИД РФ назвал признание США суверенитета Марокко над Западной Сахарой «нарушением международного права». При этом в Москве одобряют нормализацию отношений Израиля с арабскими странами, но озабочены последствиями для Палестины.

Издание отмечает, что заявления российской стороны «идут вразрез с аннексией Крыма в 2014 году, которую не признают большинство стран». Москва критикует действия Вашингтона из-за напряженных отношений с ним, считает автор.

На минувшей неделе президент США Дональд Трамп сообщил, что Израиль и Марокко договорились о полной нормализации дипломатических отношений.

14 декабря, 2020 | Category: Израиль, Новости, Россия, США, Украина
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