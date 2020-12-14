Google назвал причину массового сбоя в работе сервисов

Сервисы Google возобновили работу после масштабного сбоя, который сегодня произошел из-за технических проблем. Об этом сообщает пресс-службf компании.

Накануне пользователи Google, Youtube и Gmail столкнулись с со сбоем в работе в работе сервисов. Отметим, что в России, Нидерландах, Франции, Германии и ряде других стран зафиксировали наибольшее количество неполадок.

«Сегодня из-за проблем с квотой внутреннего хранилища произошел сбой системы аутентификации — сервисы, которые требуют от пользователей входа в систему, выдавали большой коэффициент ошибок. Сейчас работа всех сервисов восстановлена.

Мы приносим извинения всем, кого задел сегодняшний сбой, и работаем над тем, чтобы подобная ситуация не повторилась в будущем», — приводят РИА «Новости» слова пресс-службы Google.