«Газпром» создаст для России замену YouTube

Холдинг «Газпром-медиа» в 2021-2022 годах представит на российском рынке две интернет-площадки для размещения пользовательского контента — аналоги американской платформы YouTube. Как сообщает ТАСС , об этом в понедельник рассказал глава холдинга Александр Жаров на круглом столе Национального рекламного форума.«У нас в портфеле активов имеется площадка Rutube, и мы с ней достаточно долго, около года работаем, чтобы ее модернизировать, сделать с точки зрения инструментов, которые на ней присутствуют, не хуже YouTube, а в вопросах использования различных механизмов монетизации — лучше. Это не единственная UGC-площадка, которую мы планируем запустить… Полагаю, что в 2022 году появится вторая площадка», — рассказал Жаров.

Две платформы будут отличаться: пользователи смогут размещать видео в больших и коротких форматах.

«Поскольку формат видео разный, бывает короткий, бывает длинный, и возможности запуска тех же длинных форматов на TikTok отсутствуют, а все равно площадка очень привлекательная. Поэтому с этим работаем, думаю, в будущем году сделаем интересное предложение», — заявил Жаров.

Он добавил, что надеется на то, что блокировки YouTube в России не произойдет.

19 ноября группа депутатов Госдумы и сенатор Алексей Пушков внесли законопроект, наделяющий Роскомнадзор правом блокировать иностранные интернет-ресурсы, которые, по мнению российских чиновников, цензурируют российские госСМИ.

Под его действие могут попасть YouTube, Facebook и Twitter — именно они перечислены в пояснительной записке в качестве нарушителей свободы слова.

Законопроект вводит статус «владельца информационного ресурса, причастного к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан РФ».

Генеральный прокурор и его заместители по согласованию с МИД России могут присваивать такой статус владельцу информационного ресурса, допускающего дискриминацию в отношении материалов российских СМИ. Роскомнадзор может также получить право частично или полностью ограничивать доступ к ресурсам-нарушителям, включая возможность замедлять их трафик.

Россия обладает техническими возможностями для блокировки западных интернет-ресурсов, включая Googlе, заявил на прошлой неделе один из авторов проекта председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн.

Это «чрезвычайная мера», подчеркнул он, добавив, что «никто из авторов законопроекта, не хочет, чтобы был заблокирован YouTube, социальные сети, Google».

«Более того, обсуждать, как это будет выглядеть, как это технически реализовать — это все равно что обсуждать последствия ракетно-ядерного удара по Вашингтону», — сказал Хинштнейн, добавив, что у России есть «техническая возможность совершить такой ракетно-ядерный удар», хотя в Думе не верят в то, что его принется наносить.

Тем не менее это не говорит о том, что стране нужно отказаться от мер сдерживания, подчеркнул Хинштейн.