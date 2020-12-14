ГАЗ из коровы — как топливо для автомобиля

Корова испускает в день около 300 литров метана, который может быть использован для работы на протяжении дня холодильника емкостью 100 литров при температуре от двух до шести градусов, сообщают исследователи из Национального института сельскохозяйственных технологий Аргентины. Им удалось собрать, очистить и сжать газы, испускаемые крупным рогатым скотом для использования в качестве альтернативного источника энергии. Даже автомобиль может работать на этом биотопливе.

Предварительные расчёты показали, что стадо из 200 коров в год выделяет в атмосферу Земли такое количество метана, сколько хватит обычному семейному автомобилю на 180 000 километров пути (эквивалент — 21 400 литров бензина). Главный вопрос заключается в том, как собирать этот газ.

Давайте узнаем про этот процесс подробнее …

Для сбора газа использовали систему трубок с одной стороны подсоединенных к внутренней полости желудка содержащей метан, а с другой к пластиковому пакету, расположенного в задней части животного. Как пояснил координатор проекта, количество собранного газа варьируется в зависимости от проглоченной пищи и размера животного. Взрослая корова, например, испускает около 1200 литров в день, из которых от 250 до 300 являются метаном.

Поскольку животное производит различные газы, предлагается использовать промышленные соединения, такие как 25%-й моноэтаноламин, удалить диоксид углерода и сероводород и получить примерно 95%-й метан. Хотя это может вызывать некоторое отвращение, но по-крайней мере такой вид топлива наиболее экологически чистый.

Кроме того, в условиях, когда не хватают или отсутствуют возобновляемые источники энергии, эта перспектива также направлена на снижение количества парниковых газов, выбрасываемых в атмосферу. Не удивительно, что согласно докладу Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO), выбросы, связанные с домашним скотом входящие в производственную цепь составляют 14,5% от всех выбросов осуществляемых человеком, основными источниками которых служат: процессы переваривания коров (39%) и разложения навоза (10%). Самое интересное, что в связи с этим авторы исследования заявили, что надо стремиться «использовать анаэробную ферментацию, возникающую внутри жвачных животных в качестве возобновляемого источника энергии, что также сократит выбросы парниковых газов.

Дополним, что Ирландии тоже занимаются сбором и изучением выделения метана коровами (как показано на картинке «Чёрные бурёнки»), только пока что масштабы исследований не такие большие, как в Аргентине, где ещё в 2009 году на пастбище около Буэнос-Айреса коровы собирали метан.

Да, еще при этом нашелся главный злодей в драме «Глобальное потепление»: это ─ коровы! Именно так считают специалисты FAO ─ продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН. В их 400-страничном докладе, опубликованном на днях, сказано, что стада коров влияют на климат больше, чем автомобили или самолеты. Полтора миллиарда коров, живущих на планете, ответственны за выделение 18% всех парниковых газов в мире. Это превышает показатели всех видов транспорта вместе взятых.

К числу наиболее активных парниковых газов относятся углекислый газ и метан. Коровы, конечно, выдыхают углекислый газ. Но не столько же. Тут немного другой расчет. Производство удобрений для кормов, изготовление и транспортировка мяса и другие процессы, сопряженные с животноводством, требуют энергии. Сжигание топлива для ее получения и дает 9% мировых выбросов углекислого газа.

С метаном ситуация более серьезная. Он нагревает Землю в двадцать раз быстрее, чем углекислый газ, а более трети метана, попадающего в атмосферу ─ коровьего происхождения. Метан в коровах производят специальные бактерии ─ метаногены. Они обычно живут в бескислородных почвах болот, отчего метан называют болотным газом. Есть они и в многокамерных желудках жвачных. Усваивая образующиеся при брожении водород и углекислый газ, они синтезируют метан CH4. То же самое они делают и потом, в навозе. В последнее время, кстати, именно их приспособили для получения биогаза, когда этот метан собирают и используют как горючее.

За 150 лет концентрация метана в атмосфере возросла примерно в 2,5 раза, причем третья часть попала туда благодаря домашней скотине. Впрочем, для российских ученых это не новость. Еще несколько лет назад в Институте глобального климата и экологии Росгидромета и РАН исследовали эту проблему. И выяснили, что только в России сельскохозяйственные животные выделяют в атмосферу несколько миллионов тонн метана в год. Количество выделяемого газа зависит от вида скотины, ее меню, условий содержания, технологи хранения и переработки навоза, а также от климата.

Вот, например, верблюд. Условия его существования не меняются веками: как выделял один верблюд примерно 48 кг метана в год, так и выделяет. Козы, лошади, ослы и свиньи тоже особо не изменили свою метановую продуктивность. А вот корова в 1865 году давала 40 кг метана с головы в год (меньше, чем верблюд), а теперь производит почти 60 — несколько газовых баллонов. Интенсивное животноводство наращивает не только удои и привесы, но и газовый выхлоп. Овцы и особенно домашняя птица вместе со своим пометом тоже порядком портят атмосферу Земли.

Общими усилиями сельскохозяйственные животные производят сейчас в 3 с лишним раза больше метана, чем полтора века назад. Спрос на мясо в мире растет, еще вырастет и поголовье коров. По прогнозу специалистов из ООН, коровий вклад в парниковый эффект к 2050 году может увеличиться еще в два раза.