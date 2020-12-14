Фанат Пугачевой две недели жил на крыше ее дома, пока едва не умер

Бывшая домработница певицы Аллы Пугачевой рассказала о мужчине, который две недели наблюдал за артисткой с крыши ее дома. Об этом горничная Людмила Дороднова вспомнила в эфире ток-шоу «Звезды сошлись!» на телеканале НТВ. Запись выпуска доступна на YouTube.

Она рассказала историю, которая произошла много лет назад, но ранее не разглашалась. Поклонник Пугачевой проник на крышу одного из домов певицы и прожил на ней две недели.

По словам домработницы, мужчина питался со стола звезды. Сталкер пробирался в жилище Пугачевой, когда той не было дома и воровал еду из холодильника. При этом он не брал деньги и ценные предметы певицы. Однако затем едва ен разбился.

«Он хотел на ней жениться! Из вещей взял только плеер, чтобы слушать ее кассеты, и принадлежности для бритья», — отметила горничная.

Последние 30 лет Дороднова работала домработницей у певца Филиппа Киркорова.