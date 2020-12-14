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Девушка-боец Bellator опубликовала откровенное фото и поразила фанатов

Американская девушка-боец смешанного стиля (MMA) Валери Лореда, представляющая Bellator, опубликовала откровенное фото и поразила фанатов. Пост доступен в Instagram-аккаунте спортсменки.

За первый час публикация набрала более 40 тысяч отметок «нравится». На снимке Лореда позирует на яхте, стоя спиной к камере. «Я управляю этим городом», — написано в описании к фото.

Лоуреда известна по подобным публикациям. В октябре она выложила фото в купальнике, вызвав бурную реакцию болельщиков. Регулярные посты такого плана повлияли на репутацию спортсменки. Соперница Лореды Тара Графф перед их поединком назвала ее «всего лишь Instagram-моделью». Лореда одержала победу в этом бою, нокаутировав Графф.

14 декабря, 2020 | Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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