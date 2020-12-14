Десятки белорусских пенсионеров, водивших хоровод под бело-красно-белыми флагами, затолкали в автозаки

Силовики провели в Минске задержания участников «Марша мудрости». Белорусские бабушки и дедушки прошли от Красного костела до площади Независимости под оппозиционными флагами и с требованиями отставки президента Александра Лукашенко.

Марширующие водили хоровод вокруг новогодней елки на площади, а силы милиции перешли к задержаниям, информирует «Белсат».

В спецавтомобилях оказались десятки человек. Правозащитники сообщают, что задержано до 70-80 стариков, в том числе 89-летняя женщина, пишет TUT.by. Последняя пришла на протестную акцию вместе с 67-летней дочерью, ту тоже доставили в отдел внутренних дел. О задержании своих бабушки и прабабушки изданию рассказала молодая минчанка.

Белорусы требуют ухода Лукашенко с 9 августа. Власти Белоруссии бросают на разгон массовых протестов ОМОН.