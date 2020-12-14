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Более 300 человек задержали в Минске в ходе акций протеста

Более 300 человек были задержаны в белорусской столице в ходе акций протеста. Об этом сообщает ТАСС в своем Telegram-канале со ссылкой на ГУВД.

Ранее 13 декабря сообщалось, что в Минске начались задержания. Очевидцы сообщили о двух задержанных мужчинах на улице Кириенко в Ленинском районе и на улице Неманской в Каменной горке.

Также на улицах города были замечены водометы, военная техника и траспорт силовиков.

В Беларуси продолжаются массовые протесты из-за официальных результатов президентских выборов, согласно которым баллотировавшийся на шестой срок Александр Лукашенко получил 80 процентов голосов с помощью фалисификаций.

Первые акции жестко разгонялись с помощью спецсредств. Были задержаны тысячи человек, многие рассказали о пытках и избиениях в изоляторах. Известно о нескольких погибших протестующих.

14 декабря, 2020 | Category: Мир, Новости ﻿
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