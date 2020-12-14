Bell запатентовала самый гигантский в мире конвертоплан

Американская компания Bell Helicopter получила патент на четырехвинтовой конвертоплан, выполненный по схеме продольного биплана. Как пишет Flightglobal, такая схема, по оценке компании, позволяет решить несколько проблем, включая уменьшение габаритов летательного аппарата и расхода топлива, а также повышение грузоподъемности.

Конвертопланом называется летательный аппарат с наклоняемыми воздушными винтами. Такой аппарат способен на вертикальные взлет и посадку по типу вертолета и на горизонтальный полет по типу самолета. Единственными в мире серийными конвертопланами сегодня являются V-22 Osprey, разработанные консорциумом компаний Bell и Boeing. Кроме того, Bell занимается разработкой нового конвертоплана V-280 Valor.

Конвертоплан, описанный в патенте Bell Helicopter, предполагается оснастить крыльями с верхним расположением. На их законцовках предполагается разместить по одной поворотной мотогондоле с двигателями и трехлопастными воздушными винтами. Четыре винта, по оценке разработчиков, позволят значительно повысить грузоподъемность летательного аппарата по сравнению с V-22.

Кроме того, два крыла способны обеспечивать больше подъемной силы в горизонтальном полете. За счет этого их размах можно уменьшить почти на 50 процентов, тем самым уменьшив и общую ширину конвертоплана. В патенте Bell также говорится, что крылья можно оснастить подкосами, которые в горизонтальном полете также будут обеспечивать дополнительную подъемную силу. За счет этого размах крыльев можно будет еще уменьшить.

Благодаря меньшему размаху крыльев можно будет уменьшить и нисходящую нагрузку на них, возникающую в вертолетном режиме полета, когда воздушный поток от винтов воздействует не верхнюю плоскость крыла.