Алушта следующая: курорту предлагают отключать воду днем

В ГУП РК «Вода Крыма» предложили оккупантам Алушты отключать воду в дневное время из-за обмеления водохранилища, сообщила оккупационный главарь города Огнева на своей странице в соцсетях.

Она напомнила, что с 23 сентября город перешел на ограниченный режим водоподачи ночью. По ее словам, это мера была введена для экономии воды в водохранилище. «Особенность нашего водохранилища такова, что ниоткуда кроме гор и почвы вода в него не поступает. На сегодняшний день, как сообщила нам «Вода Крыма», общий объем водохранилища составляет 3 млн.173 тыс. кубических метра, и это вместе с объем «мертвой воды», которую нельзя подавать в трубы.

От «Воды Крыма» поступило предложение рассмотреть отключение воды потребителям в дневное время. Сегодня идет обсуждение этого предложения с учреждениями образования, здравоохранения, с санаторно-курортным комплексом», — написала Огнева на своей странице в Facebook