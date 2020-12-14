5 популярных фильмов Ким Ки Дука, которые прославили его на весь мир

Знаменитый корейский режиссер Ким Ки Дук скончался 11 декабря 2020 года. Причиной смерти стали осложнения от коронавируса. Пока весь мир оплакивает потерю, предлагаем посмотреть фильмографию талантливого режиссера.

Известный корейский режиссер Ким Ки Дук скончался в одной из клиник Латвии, сообщал 24 канал со ссылкой на местные издания. Госпитализировали 59-летнего мужчину ночью, однако уже утром медики констатировали его смерть. Умер режиссер от осложнений коронавируса.

Известно, что в Латвию Ким Ки Дук приехал 20 ноября. По неофициальным данным, корейский режиссер хотел приобрести в Юрмале недвижимость. С 5 декабря Ким Ки Дук перестал отвечать на звонки. Кроме этого, режиссер не явился на запланированные бизнес-встречи, после чего его начали искать во всех местных клиниках.

Сейчас все сторонники и коллеги Ким Ки Дука оправляются от новости о потере. Журналисты 24 канала решили вспомнить фильмы режиссера, которые не только принесли ему мировую славу, но и помогли знаменитому корейцу получить престижные кинонаграды.

Ким Ки Дук был хорошо известен в мире благодаря своему режиссерскому мастерству. Каждый кадр художник создавал так, что он передавал не только содержание сценария, но и помогал зрителям как бы перенестись в события ленты и понять каждого героя. Увиденное становилось более реальным благодаря персонажам, которых выбирал для фильмов Ким Ки Дук. Это были обычные люди, которые оказывались в экстремальных условиях и показывали все человеческие качества, чувства, мысли, переживания.

За годы своей карьеры Ким Ки Дук создал десятки фильмов, каждый из которых получил успех. Журналисты 24 канала выделили 5 популярных фильмов, которые принесли талантливому режиссеру мировую славу и международные премии.

«Самаритянка» (2004)

Лента рассказывает о двух школьницах, которые решили самостоятельно заработать деньги для поездки в Европу. Девочки устраивают собственный бизнес, занимаясь проституцией. И все им сходит с рук, ведь преступной схемы не замечает даже отец главной героини, работающий в полиции. Та трагедия, которая произошла во время одного из визитов клиента, меняет ход всех событий и заставляет задуматься над важными вопросами.

Фильм получил награды Берлинского кинофестиваля, а Ким Ки Дук – известность во всем мире.

«Пустой дом» (2004)

Мотоциклист Тэ Сук не имеет собственного жилья, а потому находит дома, в которых никто не живет, и поселяется там на несколько дней. Однако он это делает не бесплатно: вместо этого мужчина убирает в домах или стирает одежду хозяев дома. Очередное проникновение в дом кардинально изменит будни То Сука, ведь в доме была женщина Сун Ва, которая страдает от тирании своего мужа. Во время нападения незваный гость защищает ее и вместе с ней убегает из дома. Теперь у главного героя есть немало вопросов и женщина, которой ему придется заниматься.

Фильм «Пустой дом» ошеломил зрителей драматическим сюжетом и искренностью игры актеров. Поэтому лента получила престижные награды кинофестивалей, в частности, «Золотого льва» Венецианского фестиваля.

«Ариранг» (2011)

А вот «Ариранг» с легкостью покорил Каннский кинофестиваль. Лента рассказывает о самом Ким Ки Дуке, который открывает зрителям свои переживания, философию, видение мира и взгляды на важные вопросы.

«Пьета» (2012)

Фильм покажет зрителям жизнь мужчины, который ежедневно фактически калечит жизни других людей. Пьета таким образом наказывает тех, кто не может вернуть долги. Однако в понимании главного героя – это не разрушение чужих жизней и превращение людей в калек, а спасение. Поэтому к каждому делу он имеет свой подход.

«Один на один» (2014)

Немалую известность получила и драма «Один на один». Фильм рассказывает об убийстве корейской школьницы. Семеро наемников выполнили заказ и отчитались о нем. Однако вернуться к привычной жизни им не удастся, ведь неизвестные мстители преследуют их и делают все, чтобы те понесли наказание за содеянное.

Как и предыдущая лента Ким Ки Дука, фильм «Один на один» получил награду Венецианского кинофестиваля.

Кроме этого, в фильмографии Ким Ки Дука есть ленты:

«Крокодил»

«Отель «Птичья клетка»

«Остров»

«Настоящая выдумка»

«Плохой парень»

«Натянутая тетива»

«Время»

«Пунсан»

«Мебиус»

«Стоп»

«Находка»

«Красная семья»

«Человек, пространство, время и снова человек»

«Сеть»

«3000» и др.