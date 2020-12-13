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Во Франции шизофреник с ножом зарезал несколько человек

Неизвестный мужчина, страдающий от серьезных психических расстройств шизофренического типа, напал на людей во французском городе Антони, неподалеку от Парижа, и ранил нескольких из них. Об этом в воскресенье, 13 декабря, сообщает Figaro.

По данным газеты, злоумышленник был арестован. В результате нападения пострадали три человека, они получили удары по спине, лопаткам и туловищу и были госпитализированы. Погибших в результате инцидента нет.

В полиции считают, что нападение не имело террористического или криминального характера, так как известно, что нападавший страдает от серьезных психических расстройств.

13 декабря, 2020 | Category: Мир, Новости ﻿
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