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Власти Германии анонсировали введение жесткого карантина

Власти Германии с 16 декабря до 10 января вводят в стране жесткий карантин в связи с распространением коронавирусной инфекции. Ужесточение действующих мер в ходе пресс-конференции в Берлине анонсировала канцлер ФРГ Ангела Меркель.

Меркель подчеркнула, что число инфицированных продолжает расти. По ее словам, принятых ранее мер недостаточно. «Мы вынуждены действовать и делаем это сейчас», — сказала канцлер.

Она уточнила, что федеральные и земельные власти считают необходимым закрыть торговые точки, кроме продовольственных и некоторых других магазинов, а также прекратить продажу пиротехники и запретить употреблять спиртное в общественных местах. Канцлер добавила, что в период новогодних праздников будет действовать запрет на собрания. Школы и детские сады планируется по возможности закрывать.

13 декабря, 2020 | Category: Мир, Новости ﻿
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