В Минск перед митингом против Лукашенко нагнали внутренние войска

Белорусы, как всегда по воскресеньям, проведут масштабную акцию с требованием отставки президента Александра Лукашенко. Сегодня по Минску пройдет «Марш народного обвинения», сказано в телеграм-канале NEXTA Live.

Люди, в частности, будут требовать «трибунала» над омоновцами и прочими силовиками за зверства над протестующими.

Минские активисты, напомним, сменили тактику: в связи с ранним наступлением темноты мероприятия под бело-красно-белыми флагами начинаются теперь в 12:00, а не в 14:00 (время совпадает с московским). Кроме того, во избежание чрезмерного применения силы со стороны защитников режима они «рассредоточились», то есть собираются в своих дворах и маршируют в пределах района.

Власти к новому протестному выступлению приготовились, пригнав в город автозаки — если их применят, это произойдет в мороз, отмечает «Белсат».

Спецтехнику встречают сторонники «Батьки», с собой, как показывают видео, «лукашисты» захватили красно-зеленые официальные флаги.

Очевидцы заметили, что на проспекте Машерова у армейского госпиталя припарковались пять белых автобусов. Предположительно, на них прибыли солдаты внутренних войск МВД.

Спецтехника также появилась у Кальварийского кладбища.

Белоруссия массово митингует против Лукашенко, который остается у власти 26 лет. Люди заявляют, что итоги выборов президента от 9 августа были сфальсифицированы и на них победила оппозиционный кандидат Светлана Тихановская.