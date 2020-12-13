Умер советский актер Николай Иванов

11 декабря, умер советский и российский актер Николай Иванов в возрасте 77 лет. Причиной смерти стала сердечная недостаточность.

О смерти советского актера стало известно из социальных сетей Санкт-Петербургского ТЮЗа им. А. А. Брянцева. В вечность отошел Народный артист России Николай Иванов.

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Нет слов, которые могли бы выразить насколько велика эта потеря – для театра, для родных и близких артиста, для его поклонников и для нас, – написали в соцсетях.

Российский и советский актер театра и кино Николай Иванов скончался сегодня, 11 декабря. Ему было 77 лет. Причиной смерти стала сердечная недостаточность.

Он начал сниматься в кино в конце 60-х. Благодаря роли Ивана Савельева в фильме «Вечный зов», Николай Иванов стал известным.

Актер долгое время работал в Санкт-Петербургском ТЮЗе им. А. А. Брянцева. Там он сыграл более 80 ролей в различных фильмах, среди которых самыми известными являются «Борис Годунов», «Гамлет», «Тени», «Глоток свободы», «Русалка», «Вниз с горы», «Бешеные деньги» и многие другие.

Николай Иванов стал лауреатом Государственной премии СССР за участие в фильме «Вечный зов».