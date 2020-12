Когда-то люди тоже впадали в спячку — ученые Израиль нанес удары по иранским базам в Сирии » The Times сообщила о второй попытке отравить Навального «Новичком» На политика Алексей Навального была совершена еще одна попытка покушения, пишет британская The Times со ссылкой на источники в западных спецслужбах. По данным издания, Навального второй раз пытались отравить «Новичком» перед тем, как его эвакуировали из Омска в Берлин. Предполагаемые агенты госбезопасности, по версии The Times, проникли в больницу, где лежал Навальный. Их целью, пишет издание, было не допустить, чтобы политика доставили в клинику в Берлине живым. Обе попытки отравления, цитирует РБК статью The Times, полная версия которой доступна только по подписке, не удались из-за того, что врачи успели ввести Навальному атропин — антидот для «Новичка». 20 августа Алексею Навальному стало плохо в самолете Томск — Москва. Политика доставили в больницу в Омске, откуда через два дня в состоянии комы эвакуировали в Германию в клинику «Шарите» в Берлине. Врачи российской больницы заявляли, что рассматривали версию отравления Навального, но она не подтвердилась. Правительство ФРГ в начале сентября объявило, что немецкие врачи обнаружили у Навального отравление веществом из группы «Новичок». Власти России причастность к покушению на Навального отрицают. Соратники Навального заявляли, что в номере гостиницы в Томске, где политик останавливался во время поездки по Сибири, была найдена бутылка со следами отравляющего вещества. Бутылку упаковали и отправили в Германию на самолете санитарной авиации, которым Навального доставили в берлинскую клинику «Шарите». В ноябре правительство Германии сообщило, что следы отравляющего вещества были найдены и на других предметах из гостиничного номера, где останавливался Навальный.

