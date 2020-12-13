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Суд Висконсина отказал Трампу в надежде на победу

Иск президента США Дональда Трампа о пересмотре итогов выборов отклонен федеральным судом штата Висконсин.

По данным AP, судья Бретт Людвиг отказался признавать недействительными более 221 тыс. бюллетеней в округах Милуоки и Дейн, которые якобы были поданы с нарушением установленных процедур.

Судья заявил, что «истец не смог показать ясных нарушений директив местного законодательного собрания» по проведению выборов.

Таким образом, остается в силе решение губернатор Висконсина Тони Эверса, который уже сертифицировал победу демократа Джозеф Байден отрывом примерно в 20 тыс. голосов или менее чем в 0,7 процентного пункта.

Ранее Трамп вновь заявил о мошенничестве на выборах, несмотря на то, что Верховный суд отказался пересматривать их результаты. По его словам, он победил с большим отрывом, если учитывать только «законные голоса».

13 декабря, 2020 | Category: Новости, США ﻿
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