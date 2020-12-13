США обвинили РПЦ в расколе мирового православия

Русская православная церковь пытается расколоть «мировое православие», заявил посол США в Греции Пайетт, ранее возглавлявший американское дипломатическое представительство в Киеве

Во время конференции по религиозным отношениям, которая прошла в онлайн-формате, Пайетт отметил, что «Греция и Соединенные Штаты работают в качестве стратегических партнеров, чтобы ответить на вызов, который Россия бросает нашим демократическим ценностям и, в частности, свободы религиозного выражения здесь, в Европе «, передает Еспресо.TV со ссылкой на Религиозно-информационную службу .

Он подчеркнул, что Комиссия США по международной религиозной свободе признала Россию «страной, вызывает особое беспокойство из-за систематических и вопиющих нарушениях свободы вероисповедания».

«Россия не только бросает вызов авторитету вселенского патриарха, но и продолжает делать попытки разрушить единство Православной церкви, разжигая нестабильность и подрывая суверенитет независимых наций с православным большинством», — добавил Пайетт.

Посол заявил, что группа официальных поместных церквей, которые признали автокефалию Православной церкви Украины, «будет продолжать расти».

Посол также возмутился тем, что «буквально в этом месяце митрополит Иларион от имени Российской церкви заявил, что вселенский патриарх инициировал раскол».