Президент США намерен отклонить оборонный бюджет, принятый Конгрессом

Президент США Дональд Трамп подверг критике проект оборонного бюджета на текущий финансовый год, который начался 1 октября, и пообещал наложить на него вето.

При этом принятый в обеих палатах Конгресса документ набрал более двух третей голосов, что позволяет это президентское вето преодолеть.

Трамп, в частности, недоволен тем, что 740-миллиардный бюджет будет «выгоден» Китаю, а также подразумевает переименование военных баз, названных в честь военачальников рабовладельческого Юга во времена Гражданской войны в США. Кроме того, в документе не прописана ответственность соцсетей за «фейковый» контент.

«Китай больше всех выиграет от нашего нового оборонного бюджета! Я наложу на него вето», — написал президент в Twitter.

Оборонный бюджет предусматривает расширение санкций против российских трубопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток», дальнейшие поставки вооружений Украине и санкции против Турции за покупку российских систем С-400.