Полиция жестко разогнала протесты в Париже, задержаны 142 человека

С помощью водометов и слезоточивого газа полиции удалось оттеснить демонстрантов с площади Республики в Париже, число задержанных постоянно растет.

Как сообщил глава МВД Франции Жеральд Дарманен, задержаны 142 наиболее агрессивных участника протестов. По данным прокуратуры, 42 из них уже отправлены под арест и ожидают суда.

«Несколько сотен хулиганов вмешались в акцию протеста, чтобы совершать акты насилия», — написал Дарманен в своем Twitter.

У площади Республики дежурят несколько десятков микроавтобусов жандармерии, полицейские патрулируют соседние улицы.

Напомним, французы уже несколько недель выступают против закона, который запрещает фотографировать лица полицейских и размещать их фото и личные данные в интернете. Есть опасения, что это приведет к произволу со стороны силовиков.