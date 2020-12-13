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«Не мог двигаться и разговаривать»: стало известно о последних днях Гафта

Перед смертью состояние здоровья народного артиста РСФСР Валентина Гафта ухудшилось. В последние дни он не мог двигаться и разговаривать, сообщил основатель и художественный руководитель московского театра «Школа современной пьесы» Иосиф Райхельгауз в интервью «Пятому каналу».

Рядом с легендарным актером все это время была его супруга Ольга Остроумова. «Нужно отдать должное, поклониться Ольге Остроумовой, которая выносила Валентина Иосифовича! <…> Он умер в доме рядом с любимой женой — это очень важно!» — добавил Райхельгауз.

Напомним, Валентин Гафт скончался 12 декабря после перенесенного инсульта в возрасте 85 лет

13 декабря, 2020 | Category: Новости, Россия, Шоу-бизнес ﻿
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