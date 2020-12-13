Названа причина смерти вокалиста группы «Воскресение»

Умер музыкант группы «Воскресение» Андрей Сапунов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-атташе коллектива Нонну Абрамову.

«К большому сожалению, это правда, насколько я понимаю, это был инфаркт», — сказала она.

Ранее СМИ со ссылкой на источник сообщали, что у музыканта остановилось сердце.

Телеграм-канал Mash приводит подробности: музыканту стало плохо около семи утра. У него сильно упало давление, появились боли в сердце. Родные вызвали скорую, приехавшие медики поняли, что пациент нуждается в срочной госпитализации. Сапунова погрузили в реанимобиль, но довезти до реанимации не успели. Музыкант умер от инфаркта в карете скорой, когда она подъезжала к приемному отделению.

Сапунов скончался на 65 году жизни.

Музыкант играл в группе «Воскресение» почти с самого ее основания до 2016 года. Затем он ушел из коллектива из-за разных политических взглядов с его лидером Алексеем Романовым. Также он играл в группах «Цветы», «Самоцветы», «Лотос», «СВ», «Трио Сапунова».