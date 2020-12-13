На токамаке KSTAR установили новый рекорд по удержанию плазмы

На южнокорейском токамаке KSTAR установлен новый мировой рекорд по времени удержания высокотемпературной плазмы в магнитном поле. Теперь он составляет 20 секунд, а к 2025 году должен увеличиться до 300 секунд, сообщается на сайте журнала Nuclear Engineering International.

Токамак KSTAR (Korea Superconducting Tokamak Advanced Research) функционирует с 2008 года и является одной из немногих установок такого типа в мире, обладающей полностью сверхпроводящими магнитными катушками. Катушки выполнены из станнида триниобия и ниобий-титана и охлаждаются до температуры 4 кельвина.

На KSTAR ведутся исследования по длительному удержанию водородной или дейтериевой плазмы в магнитном поле, в том числе в рамках работ по проекту международного экспериментального термоядерного реактора ITER, который сейчас строится во Франции.

Параметры токамака KSTAR и их сравнение с параметрами реактора-токамака ITER

Начиная с момента получения первой плазмы на KSTAR физики пытались удерживать все более горячую плазму как можно дольше. В 2018 году время удержания плазмы с температурой ионов в 100 миллионов кельвинов составляло 1,5 секунды, в марте прошлого года оно увеличилось до 8 секунд.

24 ноября 2020 года ученым удалось достичь показателя в 20 секунд для плазмы с температурой 100 миллионов кельвинов, что является мировым рекордом. Эксперименты велись в режиме с внутренним транспортным барьером (Internal Transport Barrier), при котором наблюдается пониженный уровень турбулентности в плазме, а температура центральной области плазменного шнура увеличивается, по сравнению с режимом H-моды.

Ожидается, что к 2021 году будет произведена замена углеродных внутрикамерных элементов токамака на вольфрамовые. К 2025 году исследователи ходят достичь времени удержания горячей плазмы 300 секунд, а к 2040 году Корея намерена создать свой вариант демонстрационного термоядерного реактора K-DEMO.