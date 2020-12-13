Любопытные факты про легендарную советскую киноленту «Джентльмены удачи»

13 декабря 1971 года в московском кинотеатре «Россия» прошла премьера легендарной комедии «Джентльмены удачи». Давайте сегодня вспомним этот шедевральный фильм и посмотрим, как проходил процесс его создания.

Фильм «Джентльмены удачи» в 1972 году посмотрели около 65 миллионов человек.

Очевидцы рассказывают, что в первые дни после премьеры спекулянты с утра скупали все билеты, красная цена которых составляла 20 копеек, и перепродавали их за 3 рубля. По посещаемости фильм занимает 12-е место среди советских фильмов за всю историю советского кинематографа.



Режиссером картины многие ошибочно считают Георгия Данелию. На самом деле «Джентльменов» снимал Александр Серый, а Данелия вместе с Викторией Токаревой был авторами сценария.

«Из-за своего несдержанного, ревнивого нрава Саша оказался в тюрьме, — рассказывает Данелия. — Ему дали 8 лет, но вышел он досрочно, через четыре года, не имея ни денег, ни работы. Мы с ним дружили, вместе учились еще на Высших режиссерских курсах, поэтому я ему предложил: пишу сценарий и становлюсь художественным руководителем картины, а снимает он. На том и порешили».



Идею фильма подарил известный сценарист Валентин Ежов. Изначально, правда, сюжет был совсем иным: добрый капитан/лейтенант милиции силой убеждения перевоспитывал бандитов, но высшему милицейскому начальству эта задумка не понравилось. В итоге главным героем стал директор детского сада, а его антиподом — рецидивист по кличке Доцент.



Окончательный состав актеров также отличался от первоначального. Главная роль сразу была отдана Евгению Леонову. А вот воров-рецидивистов должны были играть Андрей Миронов, Ролан Быков, Юрий Никулин и Савелий Крамаров.



Миронов, Быков и Никулин сниматься отказались. У кого-то не было времени, кто-то был уже занят в других проектах. На роль Хмыря сначала пробовался Лев Дуров, но исполнил этого персонажа Георгий Вицин. Неудачными поначалу были и кинопробы Савелия Крамарова, но Данелия уговорил начальство, и Савелий Викторович стал Косым.

«К тому времени Крамаров снялся у меня в нескольких фильмах, — рассказывал Данелия. — Мне поверили. Правда, когда актер эмигрировал, его пытались вырезать. Но я им написал, что они совершают идеологическую ошибку. Предложил посмотреть картину внимательнее, ведь актер Крамаров играет бандита и отщепенца. Подействовало! Оставили всё как было».



Самые большие проблемы были с ролью Василия Алибабаевича. «Меня знаете, почему взяли? Потому что все беленькие, а Радик Муратов — он черный», — рассказывал потом Раднэр Муратов. Его сначала пригласили на эпизодическую роль начальника тюрьмы, но, когда стало понятно, что съемки надо начинать, а одного из главных героев нет, решили попробовать его.



Вся блатная речь в картине появилась благодаря Александру Серому — пригодился его тюремный опыт. Плакаты, висевшие в камере: «На свободу — с чистой совестью», «Запомни сам, скажи другому, что честный труд — дорога к дому», а также воровской жаргон: «канай отсюда», «пасть порву, моргалы выколю» — это всё оттуда, с зоны.

«Но про “мужика в пиджаке” (памятник Лермонтову) мы с Данелией сами придумали», — вспоминает Токарева. Цензура очень серьезно раскритиковала диалоги в сценарии фильма. От авторов сценария потребовали максимально вычистить «блатной жаргон», в результате чего появились разные новые «квазиблатные» слова: «редиска», «сосиска», «Навуходоносор» и другие. А еще есть легенда, что от погребения «на полке» фильм спас глава МВД Николай Щёлоков. В преддверии Дня милиции ему показали опальных «Джентльменов удачи», и он так хохотал, что иной раз заглушал реплики, доносящиеся с экрана. Генсек Леонид Брежнев, который смеялся не меньше Щёлокова, по поводу жаргонных словечек сказал: «Да половину этих слов у нас каждый уличный мальчишка знает».



Кадр, когда Евгений Леонов едет на верблюде, снимался так: режиссер предложил дрессировщику посадить себе на плечи актера, спрятаться за верблюда и шагать с ним рядышком. Дело в том, что у Леонова никак не получалось взгромоздиться на верблюда Бориса. Забавная история произошла, когда снимали сцену, в которой Борис плюет в Крамарова. На самом деле никакого плевка, конечно, не предполагалось. Планировалось так: в одном кадре верблюд вытягивает губы, а в следующем — показывают Крамарова, облитого пеной для бритья. Но Крамаров так гримасничал и дразнил Бориса, что тот плюнул в него по-настоящему, от души. Великий актер долго потом отмывался!



Роль воспитанника московского детского сада №83 Игорька была сыграна Игорем Угольниковым, в будущем ставшим известным артистом. Угольников не запомнился по этой роли, и узнать по ней будущего ведущего телевизионного шоу «Оба-на!» и звезду фильма «Ширли-мырли» почти невозможно.



Для съемок в машине с цементом долго не могли подобрать подходящий раствор.

Раднэр Муратов так рассказывал о съемках этого эпизода: «Наступил день, когда нас стали туда опускать. Подкатила цистерна с обыкновенной хлебной закваской, подкрашенной зеленой луковой эссенцией. Состав был такой терпкий, липкий… Вылезли мы после съемок из этого раствора и быстрее мыться, кое-как от себя отскребли его. Смотрим, а Вицина и нет. Оказалось, что он продолжает сидеть в цистерне, потому что узнал, что этот состав на 23 лекарственных травах и на 15 лет продлевает молодость».



В городе Джамбул (Казахстан), который упоминает Василий Алибабаевич Алибаба, ныне переименованном в Тараз, установлен памятник «Джентльменам удачи». Только вот в скульптурной композиции отсутствует один «джентльмен» — Хмырь.

Еще интересная подробность, связанная с этим городом: эстрадная певица Лариса Израилевна Мондрус, исполнившая для фильма песню «Проснись и пой», родилась именно в Джамбуле.