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Компания миллиардера Брэнсона испытает туристический космолет

Глава компании Virgin Galactic Ричард Брэнсон© Фото с сайта space.com

В американском штате Нью-Мексико проведут тестовый полет туристического ракетоплана «Юнити», разработанного компанией Virgin Galactic британского бизнесмена Ричарда Брэнсона.

По данным BBC News, ракетоплан поднимается в воздух при помощи самолета-носителя, а затем отделится и включит собственный ракетный двигатель. Пилотов будет двое — бывший астронавт NASA Си Джей Стеркоу и старший летчик-испытатель Galactic Дейв Маккей.

Запуск станет одним из трех финальных испытательно-демонстрационных полетов перед началом коммерческих путешествий. В третьем этапе примет участием сам Брэнсон.

Компания планирует отправлять туристов в космос уже в будущем году. Билеты уже оплатили более 600 человек, в том числе певец Джастин Бибер и актер Леонардо Ди Каприо.

13 декабря, 2020 | Category: Новости, США ﻿
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