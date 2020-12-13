Компания миллиардера Брэнсона испытает туристический космолет

В американском штате Нью-Мексико проведут тестовый полет туристического ракетоплана «Юнити», разработанного компанией Virgin Galactic британского бизнесмена Ричарда Брэнсона.

По данным BBC News, ракетоплан поднимается в воздух при помощи самолета-носителя, а затем отделится и включит собственный ракетный двигатель. Пилотов будет двое — бывший астронавт NASA Си Джей Стеркоу и старший летчик-испытатель Galactic Дейв Маккей.

Запуск станет одним из трех финальных испытательно-демонстрационных полетов перед началом коммерческих путешествий. В третьем этапе примет участием сам Брэнсон.

Компания планирует отправлять туристов в космос уже в будущем году. Билеты уже оплатили более 600 человек, в том числе певец Джастин Бибер и актер Леонардо Ди Каприо.