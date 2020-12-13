Умер советский актер Николай Иванов The Times сообщила о второй попытке отравить Навального «Новичком» » Когда-то люди тоже впадали в спячку — ученые Древние люди, жившие на территории Европы полмиллиона лет назад, могли выработать отличную стратегию выживания во время длинных зим ледникового периода: не исключено, что они впадали в спячку. На эту мысль антрополога Антониса Барциокаса из Университета Фракии имени Демокрита натолкнули многочисленные останки гоминидов в пещерах Сима де лос Уэсос на севере Испании. Эти пещеры стали одним из самых важных источников информации при изучении эволюции человека. Там было обнаружено более 7500 фрагментов костей, принадлежавших по крайней мере 29 древним людям, которых часто относят к виду Homo heidelbergensis — человек Гейдельбергский. Однако, по словам Барциокаса, ученые, исследовавшие эти останки, до сих пор упускали из вида одну важную деталь: эти кости носят признаки целого ряда заболеваний, таких как рахит, связаных с недостатком витамина D. А это, по мнению греческого антрополога, означает, что древние люди долгие месяцы проводили без дневного света. Поначалу, признается Барциокас, он был в замешательстве. Действительно, недостаток света, и, как результат, нехватка витамина D были характерны для жителей густонаселенных городов, но никак не для древних людей. По мере изучения этого вопроса исследователь обнаружил, что похожие заболевания часто отмечаются у животных, которые впадают в спячку в пещерах, в частности — у летучих мышей. Барциокас и его испанский коллега Хуан Луис Арсуага (их выводы опубликованы в издании (L’anthropologie ) предположили, что обитавшие в пещерах Сима де лос Уэсос гоминиды тоже зимовали в пещерах, впадая при этом в спячку. «Эта идея может показаться сумасшедшей, но реальность порой и бывает сумасшедшей», — говорит ученый и в качестве примера приводит наших дальних родственников-приматов — серых мышиных лемуров (Microcebus murinus), которые могут на несколько дней впадать в спячку. Очень может статься, полагает Барциокас, что полмиллиона лет назад, на самом холодном этапе ледникового периода, гоминиды вынуждены были анатомически адаптироваться и в течении 50 тыс. лет каждую зиму впадать в длительную спячку. Считается, что у всех остальных гоминидов для этого не было повода: они либо жили в местах с более мягким климатом, либо имели доступ к жирной животной пище, восполнявшей недостаток нужных элементов. С идеей человеческой спячки согласны далеко не все ученые, которые указывают на то, что у дефектов костей могут быть и иные причины, а более конкретных доказательств Барциокас предоставить не может. Однако ничего принципиально невозможного с физиологической точки зрения в этом нет. А Келли Дрю из Аляскинского университета в Фэрбенксе и вовсе полагает, что заставить впадать в спячку можно и современных людей. Только нужно это не для того, чтобы пережить долгую холодную и голодную зиму, а для стабилизации и последующей реабилитации жертв инфарктов и инсультов.

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