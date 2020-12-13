Израильский стартап подключит помидоры к нано-спутнику

Мини-спутник израильского стартапа NSLComm обеспечит покрытие в труднодоступных местах планеты по низкой цене. Все дело в антенне типа «домкрат в коробке». Ее запустят на орбиту в виде микроскопического нано-спутника, а в космосе она развернется в мощный передатчик, сообщает Com-Pass.ru .

Помидоры черри, посаженные в израильской пустыне этой весной, будут содержать три основных ингредиента, которые помогут им расти: почва, вода и датчики, взаимодействующие с новым типом антенны, переносимой крошечным орбитальным спутником.

Датчики будут загружать данные мониторинга состояния почвы и освещенности на спутник, который запустят в 2021 году. Исследователи сравнят результаты с датчиками, подключенными к обычным локальным беспроводным сетям.

Если эксперимент окажется успешным, он откроет путь к предоставлению технологических решений — не только сельскому хозяйству, но и почти половине мирового населения, которое по данным Международного союза электросвязи (ITU), до сих пор остается без качественного Интернета.

По словам исследователя Юваля Кайе, отсутствие покрытия не позволяет миллиардам людей получить доступ к средствам связи, которые сейчас большинство развитых стран принимает как должное, включая GPS, веб-приложения, такие как WhatsApp, и многое из того, что может предложить средний смартфон. А телемедицина, автономные транспортные средства и потоковое видео остаются для них несбыточной мечтой. Не говоря уж об инновационных сельскохозяйственных технологиях, повышающих урожайность. И повсеместно происходит это, по словам Кайе, не только в развивающихся странах, но и в США, и в Австралии.

Стартап из Израиля полон решимости изменить положение вещей, оснастив крошечные спутники длиной 13 дюймов уникальными складными антеннами, которые обеспечивают быструю, надежную и доступную связь даже в самых отдаленных местах на Земле.

NSLComm разработал спутниковую антенну, которая разворачивается в форму тарелки только после выхода на орбиту, что позволяет использовать нано-спутники, которые намного меньше и дешевле, чем обычные космические аппараты.

«Мы пытаемся сделать со спутниками то же, что флеш-накопители сделали с дискетами», — сказал один из основателей стартапа.

«Обычно для большой тарелки требуется большой и дорогостоящий спутник. Мы преодолели этот момент, сложив тарелку в спутник и развернув ее только в космосе, где ее можно использовать для связи с самолетами, кораблями или чем-то еще, что находится ниже. Он также может обеспечивать IoT-связь для сельского хозяйства и отслеживания активов».

Как правило, для тарелочных антенн для передачи данных требуются большие спутники, около одного метра в высоту и один метр в ширину и весом не менее 300 фунтов. Их размер защищает и поддерживает технологию от чрезмерной тряски и турбулентности, возникающих при взлете. Это частично объясняет, почему спутниковая связь стоит дороже по сравнению с сотовыми и широкополосными сетями.

Складная тарелка NSLComm надежно удерживается внутри спутника во время запуска и выходит наружу только при достижении космоса, что позволяет использовать нано-спутники.

«Антенна выходит, как домкрат из коробки», — говорит соучредитель и главный инженер NSLComm Дэниэл Рокбергер, ранее работавший в Israel Aerospace Industries и участвовавший в лунной миссии НАСА.

При весе всего 8 кг, и габаритах 33 сантиметра в длину и 10 сантиметров в ширину наноспутники примерно в 10 раз легче стандартных спутников, и их можно построить и запустить примерно за одну десятую стоимости.

Некоторые специалисты уже оценили инновацию по достоинству. Основанная в 2015 году компания близка к выходу на коммерческий рынок. Недавно она подписала соглашения с Ramat Negev о разработке сетевых коммуникационных решений для точного земледелия и с денверской аэрокосмической компанией York Space Systems о разработке доступных систем спутниковой связи.

NSLComm планирует запустить второй спутник в 2021 году, чтобы расширить свои пилотные проекты и в конечном итоге сделать его доступным для коммерческого использования. Частную компанию поддерживают инвестициями Jerusalem Venture Partners, Liberty Global Ventures и OurCrowd.

NSLComm заявляет, что начинает с точного земледелия, потому что этот сектор особенно нуждается в улучшении сетевых подключений. Компания видит широкий мировой рынок, в том числе в Объединенных Арабских Эмиратах, которые недавно подписали соглашение о нормализации отношений с Израилем. Компания также надеется, что соглашение с ведущим разработчиком малых спутников Yorк, известных как «автобус», на которых могут быть установлены складывающиеся антенны NSLComm, поможет ей охватить широкий круг клиентов.

«NSLComm доказывает, что в космосе размер имеет значение, — сказал генеральный директор OurCrowd Джон Медведь, — Их технология обеспечивает высочайшую производительность и максимальную пропускную способность в самом маленьком спутниковом пакете в мире, что навсегда изменит наш взгляд на спутниковую связь».

Источник: Com-pass.ru