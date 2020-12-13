Израиль нанес удары по иранским базам в Сирии

В южной, центральной и восточной частях Сирии нанесены авиаудары по иранским базам.



Об этом сообщает Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека.

По информации СМИ, противовоздушная оборона ответила на удары, приписываемые Израилю. На момент написания материала, в ЦАХАЛ на сообщения не отреагировали.

В организации добавили, что в результате налета погибли семеро боевиков, в числе которых двое оказались сирийцами.

«Пятеро проиранских боевиков были убиты в результате удара по военному центру на дороге Эс-Сухне-Дейр-эз-Зор в восточной Сирии», – сообщил руководитель центра мониторинга Рами Абдель Рахман.

По его словам, многие боевики получили ранения. Некоторые пострадавшие находятся в критическом состоянии. В ходе другого налета на телекоммуникационный центр в южной провинции Ас-Сувейда погибли двое военнослужащих ВВС.

Сирийская армия также сообщила, что израильские самолеты ударили по переправе в Саламии и еще одному мосту в Ас-Сабура в провинции Хама всего через несколько часов после того, как ракеты поразили другие военные цели в провинции Дейр-эз-Зор вдоль границы с Ираком и на юге Сирии недалеко от границы с Иорданией.

«Несколько вражеских ракет было выпущено по нашим военным позициям в Кабабедже, к западу от Дейр-эз-Зора и в районе Эс-Сухне», – подтвердил военный источник официальному информационному агентству Sana.

https://mignews.com/news/arabisrael/world/131220_71728_27906.html