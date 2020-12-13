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Израиль нанес удары по иранским базам в Сирии

В южной, центральной и восточной частях Сирии нанесены авиаудары по иранским базам.
Израиль нанес удары по иранским базам в Сирии | Фото:
Об этом сообщает Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека.

По информации СМИ, противовоздушная оборона ответила на удары, приписываемые Израилю. На момент написания материала, в ЦАХАЛ на сообщения не отреагировали.

В организации добавили, что в результате налета погибли семеро боевиков, в числе которых двое оказались сирийцами.

«Пятеро проиранских боевиков были убиты в результате удара по военному центру на дороге Эс-Сухне-Дейр-эз-Зор в восточной Сирии», – сообщил руководитель центра мониторинга Рами Абдель Рахман.

По его словам, многие боевики получили ранения. Некоторые пострадавшие находятся в критическом состоянии. В ходе другого налета на телекоммуникационный центр в южной провинции Ас-Сувейда погибли двое военнослужащих ВВС.

Сирийская армия также сообщила, что израильские самолеты ударили по переправе в Саламии и еще одному мосту в Ас-Сабура в провинции Хама всего через несколько часов после того, как ракеты поразили другие военные цели в провинции Дейр-эз-Зор вдоль границы с Ираком и на юге Сирии недалеко от границы с Иорданией.

«Несколько вражеских ракет было выпущено по нашим военным позициям в Кабабедже, к западу от Дейр-эз-Зора и в районе Эс-Сухне», – подтвердил военный источник официальному информационному агентству Sana.

https://mignews.com/news/arabisrael/world/131220_71728_27906.html

13 декабря, 2020 | Category: Израиль, Новости ﻿
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