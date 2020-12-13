Главный судья ЮАР помолился против «сатанинской вакцины» от коронавируса

Главный судья ЮАР в пятницу яростно встал на защиту молитвы, которую он произнес против «сатанинских» вакцин COVID-19», по всей видимости, ссылаясь на теорию заговора, согласно которой они могут «влить 666» в ДНК людей, пишет Al Arabiya.

Могоенг Могоенг, набожный христианин, подвергся в социальных сетях резкой критике из-за его молитвы, прочитанной в четверг на мероприятии в Йоханнесбурге в честь людей, умерших от COVID-19 в этой наиболее пострадавшей стране Африки.

«Я блокирую каждого демона COVID-19, я блокирую любую вакцину, которая не принадлежит вам, если есть какая-то дьявольская вакцина, предназначенная для того, чтобы ввести 666 в жизни людей, чтобы повредить вашу ДНК», — сказал он в молитве.

В пятницу на пресс-конференции он подтвердил, что его ни за что не отговорить выступать против возможных «сатанинских» вакцин или молиться против них.

«Вы не можете сказать, что мы, как христиане, должны просто сложить руки и сказать, что «все, что происходит с людьми» — это нормально. Нет, мы не можем», — сказал он.

«Если есть вакцина с 666, я хочу, чтобы Бог уничтожил ее. Если есть какая-то вакцина, предназначенная для повреждения ДНК людей, я прошу Бога преградить ее. Любую [же] чистую вакцину они должны производить быстро», — сказал он.

В среду Южная Африка объявила, что она вступила во вторую волну пандемии, поскольку число новых инфекций резко возросло, с почти 837 000 кумулятивными случаями и более 22 700 смертельными исходами.