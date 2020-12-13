Гигантскую партию метамфетамина изъяли в Малайзии

Малайзийская береговая охрана изъяла крупнейшую партию метамфетамина в своей истории. Об этом сообщает Reuters.

В среду, 9 декабря, патруль обратил внимание на яхту, совершавшую подозрительные маневры в районе острова Пинанг. 26-летний житель Малайзии, который находился на борту, не остановил судно по требованию береговой охраны и попытался уйти от погони, а когда это не удалось, прыгнул в воду. Позднее контрабандиста арестовали.

Яхта везла 130 мешков с метамфетамином, замаскированным под китайский чай. Общий вес перехваченных наркотиков составлял 2118 килограммов, а их стоимость оценивается в 105,9 миллиона малайзийских ринггитов (1,9 миллиарда рублей).

Происхождение и получатель груза пока не установлены. Ранее метамфетамин в аналогичной упаковке пытались ввезти в Малайзию из Мьянмы.